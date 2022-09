L'intelligenza artificiale è uomo? La domanda non è vacua. E la risposta è sì (Di venerdì 30 settembre 2022) L’intelligenza artificiale è uomo? La domanda non è vacua. E la risposta è sì, l’intelligenza artificiale non è affatto neutrale come ci si può aspettare, ed è molto più facilmente uomo che donna. Lo è non solo perché gli informatici e i programmatori che le danno vita sono – in qualunque posto del pianeta – in grande maggioranza maschi. Un frame del film Coded Bias di Joy Buolamwini sui rischi dell’uso sregolato dell’intelligenza artificiale che, nel suo caso, non “riconosceva” il volto di una donna nera. In questa foto, il riconoscimento facciale abilita l’accesso di un’inquilina al proprio alloggio. Ai dati antropometrici si associano pero? vari dati sensibili (come – penultima riga – il numero di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 settembre 2022) L’? Lanon è. E laè sì, l’non è affatto neutrale come ci si può aspettare, ed è molto più facilmenteche donna. Lo è non solo perché gli informatici e i programmatori che le danno vita sono – in qualunque posto del pianeta – in grande maggioranza maschi. Un frame del film Coded Bias di Joy Buolamwini sui rischi dell’uso sregolato dell’che, nel suo caso, non “riconosceva” il volto di una donna nera. In questa foto, il riconoscimento facciale abilita l’accesso di un’inquilina al proprio alloggio. Ai dati antropometrici si associano pero? vari dati sensibili (come – penultima riga – il numero di ...

