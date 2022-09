In strada con due grossi coltelli. Fermato con il taser (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella tarda mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Martina Franca hanno immobilizzato un 60enne di Monteparano (TA), con l’utilizzo della pistola taser in dotazione alle Forze dell’Ordine. Nello specifico, i militari, a seguito di una richiesta d’intervento pervenuta sul 112, sono intervenuti nel centro abitato di Monteparano (TA), in quanto un uomo impugnava due grossi coltelli da cucina. All’arrivo dei Carabinieri il soggetto ha prima minacciato di togliersi la vita, puntandoseli al petto ed alla gola e poi, brandendo i due grossi coltelli, ha minacciato gli operanti. Nel frattempo sono intervenuti i “Negoziatori” del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto ed un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella tarda mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Martina Franca hanno immobilizzato un 60enne di Monteparano (TA), con l’utilizzo della pistolain dotazione alle Forze dell’Ordine. Nello specifico, i militari, a seguito di una richiesta d’intervento pervenuta sul 112, sono intervenuti nel centro abitato di Monteparano (TA), in quanto un uomo impugnava dueda cucina. All’arrivo dei Carabinieri il soggetto ha prima minacciato di togliersi la vita, puntandoseli al petto ed alla gola e poi, brandendo i due, ha minacciato gli operanti. Nel frattempo sono intervenuti i “Negoziatori” del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto ed un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia ...

