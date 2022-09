Gli 007 Uk: «Ai soldati russi ordinano di portarsi un kit di primo soccorso al fronte in Ucraina» (Di venerdì 30 settembre 2022) Secondo l’ultimo report del ministero della Difesa britannico alcuni riservisti russi appena mobilitati hanno ricevuto l’ordine di procurarsi da soli le forniture di primo soccorso. E sono stati anche avvisati che i prodotti igienici femminili sono una soluzione economicamente vantaggiosa. Il dossier dell’intelligence sostiene che l’assistenza medica per le truppe russe in Ucraina sta probabilmente peggiorando: «La formazione medica e la consapevolezza del primo soccorso sono probabilmente scarse». Per questo «alcune truppe russe si sono procurate dei lacci emostatici di tipo occidentale – scrive il ministero su Twitter – ma li hanno riposti nell’equipaggiamento utilizzando delle fascette, anziché il velcro in dotazione, probabilmente perché tale equipaggiamento è scarso e rischia di ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Secondo l’ultimo report del ministero della Difesa britannico alcuni riservistiappena mobilitati hanno ricevuto l’ordine di procurarsi da soli le forniture di. E sono stati anche avvisati che i prodotti igienici femminili sono una soluzione economicamente vantaggiosa. Il dossier dell’intelligence sostiene che l’assistenza medica per le truppe russe insta probabilmente peggiorando: «La formazione medica e la consapevolezza delsono probabilmente scarse». Per questo «alcune truppe russe si sono procurate dei lacci emostatici di tipo occidentale – scrive il ministero su Twitter – ma li hanno riposti nell’equipaggiamento utilizzando delle fascette, anziché il velcro in dotazione, probabilmente perché tale equipaggiamento è scarso e rischia di ...

principesambuco : @SteSocial @ComVentotene Ma prima di come, dovreste cercare il perchè la Russia avrebbe avuto interesse a colpire q… - DareDan65 : @InMonsterland È cosa nota che gli 007 ed i corpi speciali girino sempre con i loro veri documenti per poi dissemin… - yuliya_007_ : @GiovaQuez Bisogna metterlo nella stessa casa di riposo di Berlusconi cosi’ gli passa via e noi non li vediamo piu’ - cclatwe : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT 'progressisti' il fatto esilarante è che lo affermano senza scompisciarsi addosso ??… - Brunelli32 : RT @Brunelli32: #Ucraina, è (anche) guerra di spie: ora anche gli 007 tedeschi del #Bnd passano alle forze armate di #Kiev dati sensibili s… -