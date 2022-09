Gas, l’Europa prova a superare il caso Germania. Ma è troppo lenta (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – L’accelerazione solitaria della Germania sul gas resta un caso. E il tentativo di superarlo, archiviando le mosse tedesche come una legittima politica nazionale, si scontra con la realtà: la risposta della Ue è troppo lenta e rischia di essere poco efficace. Anche dalle parole ufficiali traspare il nervosismo che da giorni si percepisce a Bruxelles. Per contenere i prezzi dell’energia in Europa “dobbiamo agire ora. Le aspettative dei cittadini sono alte e non possiamo deluderle”, sintetizza il ministro ceco dell’Energia Jozef Sikela. I ministri, racconta, “hanno chiesto rassicurazioni sulla tempistica” delle proposte della Commissione Europea. E anche la commissaria all’Energia Kadri Simson si dice “d’accordo con i ministri: dobbiamo fare di più”. Il fattore tempo resta un’incognita difficile da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – L’accelerazione solitaria dellasul gas resta un. E il tentativo di superarlo, archiviando le mosse tedesche come una legittima politica nazionale, si scontra con la realtà: la risposta della Ue èe rischia di essere poco efficace. Anche dalle parole ufficiali traspare il nervosismo che da giorni si percepisce a Bruxelles. Per contenere i prezzi dell’energia in Europa “dobbiamo agire ora. Le aspettative dei cittadini sono alte e non possiamo deluderle”, sintetizza il ministro ceco dell’Energia Jozef Sikela. I ministri, racconta, “hanno chiesto rassicurazioni sulla tempistica” delle proposte della Commissione Europea. E anche la commissaria all’Energia Kadri Simson si dice “d’accordo con i ministri: dobbiamo fare di più”. Il fattore tempo resta un’incognita difficile da ...

