Fitness: è ora dello smart workout, punta sul benessere a 360° e piace ai Vip (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Labitalia) - Basta a lunghe ed estenuanti schede di esercizi da eseguire in palestra. Nuovi studi dimostrano che quel che era il metodo più usato ad oggi per migliorare la forza e aumentare la muscolatura e cioè l'allenamento ‘fino ad esaurimento delle forze' non è più alle base della garanzia di successo. Meglio allenarsi meno, ma in maniera costante e mirata, assecondando le proprie caratteristiche fisiche e mentali. A sostenerlo è Ione Acosta, il trainer dei vip che ha introdotto il nuovo concetto dello smart workout. “Studi dimostrano che l'eccessivo allenamento è causa di indolenzimenti muscolari e in generale, di affaticamento a livello muscolare e psicologico che non giova sul benessere complessivo della persona commenta Acosta - anche un allenamento ad alta intensità, per ottenere miglioramenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Labitalia) - Basta a lunghe ed estenuanti schede di esercizi da eseguire in palestra. Nuovi studi dimostrano che quel che era il metodo più usato ad oggi per migliorare la forza e aumentare la muscolatura e cioè l'allenamento ‘fino ad esaurimento delle forze' non è più alle base della garanzia di successo. Meglio allenarsi meno, ma in maniera costante e mirata, assecondando le proprie caratteristiche fisiche e mentali. A sostenerlo è Ione Acosta, il trainer dei vip che ha introdotto il nuovo concetto. “Studi dimostrano che l'eccessivo allenamento è causa di indolenzimenti muscolari e in generale, di affaticamento a livello muscolare e psicologico che non giova sulcomplessivo della persona commenta Acosta - anche un allenamento ad alta intensità, per ottenere miglioramenti ...

