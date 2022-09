DIRETTA F1 | GP Marina Bay 2022 LIVE | Sainz in testa alla FP2 | 2° Leclerc con le medie! Pochi giri per Verstappen

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Ferrari, quindi, molto convincente coninin 1:42.587 a precedere di 0.295che però a differenza del team-mate ha girato con le medie, rispetto alle soft. Terzo e quarto posto per le Mercedes di Russell (+0.324) e di Hamilton (+0.595). 15.40 Uno-due Ferrari!migliora il suo riscontro con le gomme soft in 1:42.587, maè secondo a 0.295 con le gommePazzesco il monegasco, visto che l’iberico è con le soft. Russell è terzo a 0.324 e Hamilton è quarto a 0.595. 15.38si conferma davanti in 1:42.751 a precedere le due Mercedes di Russell (+0.160) e di Hamilton (+0.431).è quinto a 0.678, ma con le...