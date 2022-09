Dai rigassificatori al salario minimo, i cinque punti di Calenda per dialogare con il futuro governo (Di venerdì 30 settembre 2022) «Non abbiamo raggiunto l’obiettivo del 10%, ma mi trovi un altro partito che ottiene 2,2 milioni di voti in un mese. Siamo a un soffio dalla Lega e da Forza Italia e il primo partito tra i giovanissimi». Il leader del Terzo Polo Carlo Calenda non festeggia, ma non parla neanche di sconfitta. In ogni caso, dice in un’intervista al Corriere, «la campagna elettorale è finita, ora occupiamoci dello tsunami che sta arrivando», dice. «I tassi stanno schizzando in alto, i costi dell’energia rimarranno alti per molto tempo e richiederanno interventi in deficit. L’inflazione sta colpendo i salari e le pensioni e dal prossimo anno saremo in recessione. Abbiamo davanti la congiuntura peggiore dal dopoguerra». Calenda elenca le urgenze che deve affrontare l’Italia, partendo da cinque priorità per un «piano di protezione del Paese». Anzitutto, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 settembre 2022) «Non abbiamo raggiunto l’obiettivo del 10%, ma mi trovi un altro partito che ottiene 2,2 milioni di voti in un mese. Siamo a un soffio dalla Lega e da Forza Italia e il primo partito tra i giovanissimi». Il leader del Terzo Polo Carlonon festeggia, ma non parla neanche di sconfitta. In ogni caso, dice in un’intervista al Corriere, «la campagna elettorale è finita, ora occupiamoci dello tsunami che sta arrivando», dice. «I tassi stanno schizzando in alto, i costi dell’energia rimarranno alti per molto tempo e richiederanno interventi in deficit. L’inflazione sta colpendo i salari e le pensioni e dal prossimo anno saremo in recessione. Abbiamo davanti la congiuntura peggiore dal dopoguerra».elenca le urgenze che deve affrontare l’Italia, partendo dapriorità per un «piano di protezione del Paese». Anzitutto, ...

