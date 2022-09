Borsa | Europa positiva con titoli di Stato | Francoforte +1%

(Di venerdì 30 settembre 2022) I mercati azionari del Vecchio continente proseguono la seduta in chiaro rialzo dopo le forti vendite delle vigilia: lamigliore (dopo Milano che sale dell'1,4%) è Parigi in aumento dell'1,1%, ...

Agenzia_Ansa : Le Borse europee peggiorano mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensif… - TgLa7 : #Borsa: Europa a picco dopo #WallStreet, Milano -2,5% #Mps sospesa, perde il 14,7%. Stellantis e Pirelli il 5% - infoiteconomia : Borsa Milano -3%, ai minimi da novembre 2020 con l'Europa - infoiteconomia : Borsa: Europa parte in cauto aumento, Londra +0,2% - infoiteconomia : Borsa: Europa tenta rimbalzo dopo il giovedi' nero, +1% Milano (RCO) -

di Milano oggi 30 settembre: il Ftse Mib inaugura gli scambi di giornata con il segno più, ... L'rimane cauta all'indomani di dati macroeconomici poco incoraggianti, come l'inflazione ...... lamigliore (dopo Milano che sale dell'1,4%) è Parigi in aumento dell'1,1%, con Francoforte ... Insempre solide la holding Porsche (+1,8%) e Volkswagen (+1,4%), mentre in Piazza Affari ...I mercati azionari del Vecchio continente proseguono la seduta in chiaro rialzo dopo le forti vendite delle vigilia: la Borsa migliore (dopo Milano che ... Tesoro in calo di undici punti base. L'euro ...BlackRock ha lanciato un ETF destinato ai clienti europei e dedicato alla tecnologia blockchain. Si tratta dell’iShares Blockchain Technology UCITS ETF (BLKC), ovvero un ETF che replica l’indice Globa ...