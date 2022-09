Anthony Delon a Verissimo: “Mio padre è stato violento in passato” (Di venerdì 30 settembre 2022) Anthony Delon sabato sarà uno dei tantissimi ospiti presenti nel talk show di Silvia Toffanin per raccontare la sua storia. Il figlio del sex symbol Alain confuterà l’accusa maggiore che gli è stata fatta: quella che riguarda un’ipotetica futura pratica dell’eutanasia. A Verissimo dirà: “Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita.C’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell’eutanasia, per non soffrire”. Anthony Delon racconta Alain: “La sofferenza e la violenza che aveva dentro di lui“ Anthony Delon, figlio della leggenda del cinema Alain Delon, racconterà in esclusiva a ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 settembre 2022)sabato sarà uno dei tantissimi ospiti presenti nel talk show di Silvia Toffanin per raccontare la sua storia. Il figlio del sex symbol Alain confuterà l’accusa maggiore che gli è stata fatta: quella che riguarda un’ipotetica futura pratica dell’eutanasia. Adirà: “Mionon mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita.C’èun malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell’eutanasia, per non soffrire”.racconta Alain: “La sofferenza e la violenza che aveva dentro di lui“, figlio della leggenda del cinema Alain, racconterà in esclusiva a ...

tuttopuntotv : Anthony Delon a Verissimo: “Mio padre è stato violento in passato” #verissimo #AnthonyDelon #AlainDelon - solocine : Anthony Delon, papà non mi ha chiesto di metter fine a sua vita - glooit : Anthony Delon, papà non mi ha chiesto di metter fine a sua vita leggi su Gloo - Luxgraph : Anthony Delon a Verissimo: 'Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita' - SMSNEWSOFFICIAL : TRA GLI OSPITI DEL WEEKEND DI “VERISSIMO”: ANTHONY DELON, BELEN RODRIGUEZ, VANESSA INCONTRADA, ALENA SEREDOVA, ARIS… -