Wta Parma 2022: Paolini si ferma ai quarti, Kovinic vince in due set (Di giovedì 29 settembre 2022) Niente da fare per Jasmine Paolini al torneo Wta di Parma 2022. L’azzurra si ferma ai quarti di finale, sconfitta dalla montenegrina Danka Kovinic, che la precede peraltro di una posizione nel ranking, con un doppio 6-4 6-4 (entrambi i set durati 48 minuti) in un’ora e trentasei minuti di gioco. Due parziali speculari non solo nel punteggio, visto che in entrambi c’è un break per parte in avvio, al quale segue una fase sostanzialmente positiva per tutte e due al servizio, quindi il crollo della tennista toscana sul finire con servizio strappato dalla sua rivale più lucida nei momenti chiave. Paolini, che ieri aveva battuto Elisabetta Cocciaretto al terzo set nel secondo turno, paga forse anche la stanchezza in un programma molto compresso di questo torneo. Jasmine ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Niente da fare per Jasmineal torneo Wta di. L’azzurra siaidi finale, sconfitta dalla montenegrina Danka, che la precede peraltro di una posizione nel ranking, con un doppio 6-4 6-4 (entrambi i set durati 48 minuti) in un’ora e trentasei minuti di gioco. Due parziali speculari non solo nel punteggio, visto che in entrambi c’è un break per parte in avvio, al quale segue una fase sostanzialmente positiva per tutte e due al servizio, quindi il crollo della tennista toscana sul finire con servizio strappato dalla sua rivale più lucida nei momenti chiave., che ieri aveva battuto Elisabetta Cocciaretto al terzo set nel secondo turno, paga forse anche la stanchezza in un programma molto compresso di questo torneo. Jasmine ha ...

