FGuardiella : Tumori, ematologo Sportoletti: 'Contro leucemia linfatica cronica cure chemio-free' - SaluteFuturo : Tumori, ematologo Sportoletti: 'Contro leucemia linfatica cronica cure chemio-free' - italiaserait : Tumori, ematologo Sportoletti: “Contro leucemia linfatica cronica cure chemio-free” -

Tiscali Notizie

... in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione suidel sangue. Per questi pazienti, ... e per questo può durare anche molti anni - precisa l'- la terapia a durata fissa in prima ...... in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione suidel sangue. Per questi pazienti, ... e per questo può durare anche molti anni - precisa l'- la terapia a durata fissa in prima ... Tumori, ematologo Sportoletti: 'Contro leucemia linfatica cronica cure chemio-free' "Questa terapia target che da pochi mesi abbiamo a disposizione per i nostri pazienti – sottolinea Sportoletti – utilizza una molecola che, all'interno della cellula, bersaglia un target che si chiama ...Bevacizumab permette di aumentare le opzioni terapeutiche con un’alternativa di qualità nella cura di diverse neoplasie ...