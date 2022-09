«Stiamo assistendo a una rinascita di un movimento hooligan in Francia e nel resto d’Europa» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il tema della violenza negli stadi è molto sentito in Francia. L’Equipe dedica ad esso un reportage intervistando alcuni specialisti: un sociologo che si occupa proprio del comportamento delle tifoserie, Nicolas Hourcade, uno storico, Sébastien Louis e il commissario di polizia e capo della Divisione nazionale per la lotta al teppismo (la Dnhl, fondata nel 2009), Thibaut Delaunay. Ne emerge che il fenomeno degli hooligan sta tornando in auge in Francia e nel resto d’Europa. Hourcade spiega: «La difficoltà nel parlare di teppismo sta già nella confusione dei termini: ci sono due significati in competizione. Per il grande pubblico, questi sono tutti sostenitori violenti. Solo che, tra loro, alcuni si definiscono teppisti e altri rifiutano questa etichetta, come gli ultras. Non hanno la stessa logica o ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Il tema della violenza negli stadi è molto sentito in. L’Equipe dedica ad esso un reportage intervistando alcuni specialisti: un sociologo che si occupa proprio del comportamento delle tifoserie, Nicolas Hourcade, uno storico, Sébastien Louis e il commissario di polizia e capo della Divisione nazionale per la lotta al teppismo (la Dnhl, fondata nel 2009), Thibaut Delaunay. Ne emerge che il fenomeno deglista tornando in auge ine nel. Hourcade spiega: «La difficoltà nel parlare di teppismo sta già nella confusione dei termini: ci sono due significati in competizione. Per il grande pubblico, questi sono tutti sostenitori violenti. Solo che, tra loro, alcuni si definiscono teppisti e altri rifiutano questa etichetta, come gli ultras. Non hanno la stessa logica o ...

you_trend : In queste ore stiamo assistendo all'effetto del 'flipper' sull'assegnazione dei seggi. Qui avevamo spiegato, in bre… - napolista : «Stiamo assistendo a una rinascita di un movimento hooligan in Francia e nel resto d’Europa» Su L’Equipe un report… - Erika36370933 : RT @OKalitera: Stanno dicendo ad un depresso che anziché cercare uno stimolo per rialzarsi e portare un messaggio che possa far sentire un… - FebyTH : RT @OKalitera: Stanno dicendo ad un depresso che anziché cercare uno stimolo per rialzarsi e portare un messaggio che possa far sentire un… - ChartMind : 4/ Le persone si stanno rendendo conto del fatto che potrebbero aver bisogno di un po' di Bitcoin, non solo per di… -