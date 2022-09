Spal-Genoa: probabili formazioni e in tv (Di giovedì 29 settembre 2022) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ferraresi sono reduci dal rocambolesco pareggio di Como, mentre i liguri hanno sconfitto il Modena. Spal-Genoa si giocherà sabato 1 ottobre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Mazza. Spal-Genoa: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Solito 4-3-1-2 per i padroni di casa: Alfonso tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Dalle Mura, Dickmann, Tripaldelli e Meccariello. A metà campo la regia verrà affidata a Esposito, fiancheggiato da Maistro e Proia. In avanti, Zanellato dietro le punte La Mantia e Finotto. I liguri dovrebbero rispondere con il 4-2-3-1: Martinez tra i pali, Hefti, Bani, Dragusin e Pajac completeranno la difesa. A centrocampo, Badelj e Frendrup. In avanti, Portanova, Aramu w Yeboah a sostegno di Coda. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 settembre 2022) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ferraresi sono reduci dal rocambolesco pareggio di Como, mentre i liguri hanno sconfitto il Modena.si giocherà sabato 1 ottobre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Mazza.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Solito 4-3-1-2 per i padroni di casa: Alfonso tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Dalle Mura, Dickmann, Tripaldelli e Meccariello. A metà campo la regia verrà affidata a Esposito, fiancheggiato da Maistro e Proia. In avanti, Zanellato dietro le punte La Mantia e Finotto. I liguri dovrebbero rispondere con il 4-2-3-1: Martinez tra i pali, Hefti, Bani, Dragusin e Pajac completeranno la difesa. A centrocampo, Badelj e Frendrup. In avanti, Portanova, Aramu w Yeboah a sostegno di Coda. ...

