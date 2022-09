Scandalo Al-Khelaifi, coinvolto in un caso di sequestro e ricatti (Di giovedì 29 settembre 2022) Il quotidiano francese Libération ha pubblicato questo giovedì un’inchiesta sul numero uno del PSG e dell’ECA Nasser Al-Khelaifi. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica, il presidente del club della capitale parigina sarebbe coinvolto in un caso di ricatti, abusi ed estorsioni nei confronti di un uomo d’affari franco-algerino che avrebbe avuto informazioni compromettenti sullo stesso L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Il quotidiano francese Libération ha pubblicato questo giovedì un’inchiesta sul numero uno del PSG e dell’ECA Nasser Al-. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica, il presidente del club della capitale parigina sarebbein undi, abusi ed estorsioni nei confronti di un uomo d’affari franco-algerino che avrebbe avuto informazioni compromettenti sullo stesso L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

