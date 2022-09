Roma, scontro tra auto e scooter su via Nomentana: morto 42enne (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – scontro tra un’auto, una Toyota Yaris, e uno scooter, Yamaha Xenter, ieri sera intorno alle 20 in via Nomentana, a Roma, all’altezza di via Pola. Nell’incidente è morto l’uomo di 42 anni che era a bordo dello scooter. I due mezzi sono stati sequestrati. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) –tra un’, una Toyota Yaris, e uno, Yamaha Xenter, ieri sera intorno alle 20 in via, a, all’altezza di via Pola. Nell’incidente èl’uomo di 42 anni che era a bordo dello. I due mezzi sono stati sequestrati. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

novasocialnews : Roma, scontro tra auto e scooter su via Nomentana: morto 42enne - Adnkronos : Roma, scontro tra auto e scooter su via Nomentana: morto 42enne - lacittanews : - infoitinterno : Roma, scontro tra auto e scooter su via Nomentana - MariaLu91149151 : RT @Lucawooly: Il famoso 'Scontro tra titani' o tetani o totani A scelta -