Rieti | ‘PNRR | come gestire le risorse’ | nel convegno dedicato agli enti locali organizzato da We-COM e Comune

Un incontro di approfondimento sulla gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per permettere alle amministrazioni di progettare al meglio i propri investimenti. Fornire una guida verso la messa a terra degli interventi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) analizzando tutte le attività necessarie a realizzare gli obiettivi delle amministrazioni e a salvaguardare le responsabilità dei singoli operatori. È questo il focus di PNRR: come gestire le risorse, il convegno che si terrà giovedì 6 ottobre alle 9.30 presso la Sala Polifunzionale del Polo culturale di Santa Lucia a Rieti organizzato da We-COM srl, azienda con pluriennale esperienza nel settore della PA, dal Comune di Rieti e patrocinato

