"Putin è un idiota. Cadaveri dei civili per strada, ci dicono di uccidere tutti": il New York Times pubblica le telefonate dei militari russi (Di giovedì 29 settembre 2022) "Siamo a Bucha. La nostra difesa si è arenata, stiamo perdendo questa guerra. Ci è stato dato l'ordine di uccidere tutti quelli che vediamo… Putin è un idiota. Vuole prendere Kiev, ma non c'è modo di farlo". Chiamano dall'Ucraina, dove sono stati inviati a combattere. Ma loro non lo sapevano, sono stati ingannati, perché "ci avevano detto solo che avremmo avuto due o tre giorni di addestramento". Il New York Times ha pubblicato le telefonate dei soldati russi dal campo di battaglia alle famiglie. Parole dalle quali emergono chiaramente difficoltà e disperazione. "Mamma, questa guerra è la peggiore scelta fatta dal nostro governo. Quando finirà tutto questo, Putin? Dannazione", dice un militare alla madre. E lei ...

