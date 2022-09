Non solo Renica, anche un altro ex Napoli attacca Cassano: “Lui è lo scappato di casa” (Di giovedì 29 settembre 2022) Uno dei talk show calcistici che si sta facendo largo su Twitch e sta scalzando tutti i grandi programmi televisivi, è senza ombra di dubbio, la Bobo Tv. Il protagonista indiscusso del programma ideato da Bobo Vieri è sicuramente Antonio Cassano. Il fantasista ex Sampdoria, in questa sua seconda vita, sembra trovarsi molto a suo agio, come raccontato anche in alcune sue recenti interviste, tanto da dire quello che pensa senza alcun tipo di timore reverenziale o paura di risultare scortese e arrogante. In una delle sue ultimissime dichiarazioni, rilasciate durante il podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e Luis Sal, si è lasciato scappare una frase che lo ha gettato nel mirino della critica. Napoli Maradona“Maradona ha vinto lo scudetto a Napoli con una squadra di scappati di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) Uno dei talk show calcistici che si sta facendo largo su Twitch e sta scalzando tutti i grandi programmi televisivi, è senza ombra di dubbio, la Bobo Tv. Il protagonista indiscusso del programma ideato da Bobo Vieri è sicuramente Antonio. Il fantasista ex Sampdoria, in questa sua seconda vita, sembra trovarsi molto a suo agio, come raccontatoin alcune sue recenti interviste, tanto da dire quello che pensa senza alcun tipo di timore reverenziale o paura di risultare scortese e arrogante. In una delle sue ultimissime dichiarazioni, rilasciate durante il podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e Luis Sal, si è lasciato scappare una frase che lo ha gettato nel mirino della critica.Maradona“Maradona ha vinto lo scudetto acon una squadra di scappati di ...

amnestyitalia : Vietare o limitare l’aborto non significa diminuire le interruzioni di gravidanza. Significa solo renderle meno sic… - Link4Universe : Abbiamo avuto una donna a capo del governo solo quando questa ha chiaramente ribadito lo status quo di potere e la… - Mov5Stelle : Scuola pubblica, accesso ai servizi e sanità pubblica: colmare le diseguaglianze è perno del nostro programma dove… - mikoioni : MA NON MI SERVE MANCO VERKWAN PWR FORZA TROVO SOLO MEANIE AUS - phabioalkaro : @emme_emi Non credo di avere capacita' sufficiente a confermare o confutare nel merito. Provo solo a portare anch'i… -