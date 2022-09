Mertens ha nostalgia di Napoli | ma perché inviato quella mail a De Laurentiis?

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 settembre 2022) Driesed ilè un amore indissolubile, anche da lontano il belga continua a seguire e commentare la squadra di Luciano Spalletti.ha visto la sfida con il Liverpool, sfruttando i due giorni liberi per essere al fianco del suo, nella sua. Non ha voluto vendere la casavuole ritornarci ogni volta che può. La sensazione, come scrive Il Mattino, è cheabbia tantadi. Come ammesso dal belga avrebbe voluto restare in azzurro, chiudere la carriera da bandiera, ma alla fine non ci è riuscito.: “è nel mio cuore, vorrei vivere per sempre qui, è la città più bella del mondo” -VIDEO Ecconon si capisce per ...