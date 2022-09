Inter: il nuovo socio di Zhang potrebbe arrivare dall’Nba (Di giovedì 29 settembre 2022) potrebbe arrivare presto in Casa Inter un nuovo socio, come racconta Sportmediaset, si tratterebbe di Marc Lasry, imprenditore nato a Marrakech a capo del fondo Avenue Capital Group e co-proprietario dei Milwaukee Bucks, squadra che milita in NBA. Il magnate conta un patrimonio di circa 1.8 miliardi di dollari, e in questa avventura vorrebbe coinvolgere anche Wes Edens, suo socio nel basket. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022)presto in Casaun, come racconta Sportmediaset, si tratterebbe di Marc Lasry, imprenditore nato a Marrakech a capo del fondo Avenue Capital Group e co-proprietario dei Milwaukee Bucks, squadra che milita in NBA. Il magnate conta un patrimonio di circa 1.8 miliardi di dollari, e in questa avventura vorrebbe coinvolgere anche Wes Edens, suonel basket. SportFace.

