Il tweet di Atac che sta facendo ridere tutti ottenendo un molti retweet e menzioni (Di giovedì 29 settembre 2022) Atac utilizza la sua pagina Twitter – come noto a chi fruisce dei traporti pubblici di Roma – in maniera puntuale e precisa per aggiornare rispetti a problemi e risoluzione di problemi che si presentano, quotidianamente, nella mobilità della capitale. Si tratta di tweet che, solitamente, hanno giusto l’interazione del commento di chi – dovendo cambiare linea bus perché quello che interessa a lui non passa, per esempio – chiede in formazioni per giungere alla meta. Oggi però, in seguito a un tweet Atac – che parla di una vettura come fosse una persona – le interazioni per quello specifico contenuto sono state decisamente di più. Buongiorno, una vettura è venuta a mancare causa guasto — infoAtac += (@InfoAtac) September 29, 2022 LEGGI ANCHE >>> Atac smentisce ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 settembre 2022)utilizza la sua pagina Twitter – come noto a chi fruisce dei traporti pubblici di Roma – in maniera puntuale e precisa per aggiornare rispetti a problemi e risoluzione di problemi che si presentano, quotidianamente, nella mobilità della capitale. Si tratta diche, solitamente, hanno giusto l’interazione del commento di chi – dovendo cambiare linea bus perché quello che interessa a lui non passa, per esempio – chiede in formazioni per giungere alla meta. Oggi però, in seguito a un– che parla di una vettura come fosse una persona – le interazioni per quello specifico contenuto sono state decisamente di più. Buongiorno, una vettura è venuta a mancare causa guasto — info+= (@Info) September 29, 2022 LEGGI ANCHE >>>smentisce ...

giornalettismo : Il tweet di #Atac in cui si fa un gioco di parole non voluto che sta dando vita a moltissime interazioni in risposta - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #atac ??Lavori in viale del Tintoretto, deviata la linea #autobus716. ??Info e dettagli al link… - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #Appio #atac ??Lavori in via Luigi Cibrario, deviata la linea #autobus87. ??Info e dettagli al… -