Il centrodestra presenta una mozione in Consiglio metropolitano per impegnare il Sindaco Sala a sospendere l'entrata in vigore di Area B (Di giovedì 29 settembre 2022) La mozione non è stata posta in votazione per il veto di Beppe Sala, il centrodestra abbandona l'aula per protesta. Pozzoli (FdI): «Un Sindaco che risponde solo ai milanesi non può rappresentare l'Area vasta della provincia»

