GdS – Calciomercato Milan, priorità al vice-Theo. Ma se parte Leao pronti Pulisic e Okafor. E Ziyech… (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-28 21:22:43 Fioccano commenti e discussioni a causa dell'ultima news della rosea: Le trattative dei rossoneri, a cui servono un terzino sinistro e un esterno destro, ruoteranno in base al destino del portoghese Gennaio è lontano, ma solo sul calendario. E, come dice sempre chi se ne occupa, il mercato non chiude mai. Con altre parole l'ha confermato anche Paolo Maldini dal palco del Festival dello Sport a Trento: "Il mercato è dinamico, parti con un'idea e ti ritrovi poi, per svariati motivi, a portarne avanti un'altra". E allora, se l'argomento è dinamico, in altre parole significa che è sempre attuale. Allenatori e dirigenti, quando si è al di fuori delle finestre ufficiali di trattative, di solito buttano palla in tribuna: se ne parlerà a tempo debito. Intanto, però, lavorano sottotraccia. Perché poi emerge sempre qualche esigenza, dettata dalla tattica o ...

