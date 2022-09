Emigratis | Pio e Amedeo sul compagno di Elisabetta Franchi | Alan è come le escort brasiliane che si vogliono sposare

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda la prima puntata di- La resa dei conti, il programma di Pio eandato in onda su Canale 5. Ieri sera tra gli ospiti c'erano, Paola Catapano, Mahmood Dasha, Ronaldinho...

Da Italia1 a Canale5, inspiegabilmente. La nuova stagione dicone Amedeo, che Mediaset tratta con i guanti bianchi manco fossero Roberto Benigni e Beppe Grillo ai tempi d'oro, ha esordito con il 16,9% di share (grazie alla chiusura notturna) e '...Ecco i dati di ascolto del 28 settembre 2022: vince Montalbano in replica, nessun boom per ...Irriverenti, eccentrici quasi cafoni. Così si presentano Pio e Amedeo in Emigratis. Una maschera fatta da Zoccoli anni '80, piume, giacche di pailettes, marsupi con logo in ...La coppia di comici ha fatto visita a Elisabetta Franchi nella sua abitazione e lì hanno conosciuto Alan Scarpellini ...