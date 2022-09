Elezioni 2022, Kanko (Ecr): “Meloni donna forte, Ue ascolti i popoli” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – La vittoria di Giorgia Meloni, una “donna forte”, nelle Elezioni politiche in Italia è “un segnale” che i vertici dell’Ue dovrebbero “ascoltare”. Ed è “sbagliato” giudicare una persona prima ancora che inizi a lavorare. A dirlo all’Adnkronos è Assita Kanko, vicepresidente del gruppo Ecr nel Parlamento Europeo, fiamminga dell’N-Va (Nieuw-Vlaamse Alliantie, Nuova Alleanza Fiamminga), partito autonomista belga, nata nel Burkina Faso. L’N-Va, sottolinea Kanko, fa parte del gruppo Ecr, ma non del partito Ecr” che Meloni presiede, perché “c’è una differenza tra il partito e il gruppo”. Giorgia Meloni, continua Kanko, “è una donna forte e ho sempre sostenuto la necessità di una maggiore ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – La vittoria di Giorgia, una “”, nellepolitiche in Italia è “un segnale” che i vertici dell’Ue dovrebbero “ascoltare”. Ed è “sbagliato” giudicare una persona prima ancora che inizi a lavorare. A dirlo all’Adnkronos è Assita, vicepresidente del gruppo Ecr nel Parlamento Europeo, fiamminga dell’N-Va (Nieuw-Vlaamse Alliantie, Nuova Alleanza Fiamminga), partito autonomista belga, nata nel Burkina Faso. L’N-Va, sottolinea, fa parte del gruppo Ecr, ma non del partito Ecr” chepresiede, perché “c’è una differenza tra il partito e il gruppo”. Giorgia, continua, “è unae ho sempre sostenuto la necessità di una maggiore ...

