Calendario Test F1 2023: dove si svolgono, programma, tutte le date

Dopo aver reso noto il Calendario del Mondiale 2023, che sarà caratterizzato da un numero record di 24 Gran Premi a cui vanno aggiunte ben 6 Sprint Race, è stato ufficializzato anche il programma dei Test pre-stagionali in vista del prossimo campionato. Appuntamento fissato in Bahrain da venerdì 23 a domenica 25 febbraio per le uniche tre giornate di Test collettivi ufficiali previste in preparazione della tappa inaugurale della stagione 2023, che si svolgerà sempre sulla pista di Sakhir nel weekend 3-5 marzo. Rispetto al 2022 (in cui è stata introdotta la rivoluzione regolamentare) verranno dunque dimezzate le giornate a disposizione dei team per scendere in pista ed effettuare gli ultimi collaudi delle nuove monoposto in vista del Mondiale.

