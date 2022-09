Bper | con Ascom Pavia accordo quadro per piccole e medie imprese

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) –Banca e l’Associazione Commercianti della provincia dihanno siglato, negli scorsi giorni, unche intende agevolare leassociate nell’accesso al credito e ai servizi bancari dedicati. Nello specifico, si legge in una nota, l’istituto metterà a disposizione dei richiedenti finanziamenti a medio e lungo termine, anche in collaborazione conFidi, e con prodotti specifici come conti correnti creati in base alle esigenze della singola azienda o per neo-. L’“conferma la volontà diBanca di essere vicino alle realtà imprenditoriali del territorio nazionale, in particolare verso le micro,...