Atp Sofia 2022, Musetti ai quarti di finale. Eliminato Sonego - Sport - Tennis - quotidiano.net (Di giovedì 29 settembre 2022) I due azzurri in campo per il torneo 250 in Bulgaria: Musetti ha Eliminato Lazarov, Sonego ha perso contro ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) I due azzurri in campo per il torneo 250 in Bulgaria:haLazarov,ha perso contro ...

SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS #Atp Sofia, #Sonego eliminato agli ottavi di finale: l'azzurro sconfitto da #Rune 6-7, 6-4, 6-3 #SkyTennis #SkySport - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: ATP Sofia: all’esordio Sinner non fa sconti a Borges e punta al tris in Bulgaria - livetennisit : ATP 250 Sofia: Esordio vincente di Jannik Sinner che approda ai quarti di finale - Ubitennis : ATP Sofia: all’esordio Sinner non fa sconti a Borges e punta al tris in Bulgaria - theshieldofspo1 : ATP Sofia: Jannik Sinner passa ai Quarti #TSOS // #ATPSofia // #JannikSinner -