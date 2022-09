Annamaria Burrini uccisa in casa: c'è la svolta nelle indagini (Di giovedì 29 settembre 2022) C'è la svolta. Una persona è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto per le indagini sull'omicidio di Annamaria Burrini, l'81enne trovata morta ieri... Leggi su today (Di giovedì 29 settembre 2022) C'è la. Una persona è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto per lesull'omicidio di, l'81enne trovata morta ieri...

romatoday : Annamaria Burrini uccisa in casa: c'è la svolta nelle indagini - PalermoToday : Annamaria Burrini uccisa in casa: c'è la svolta nelle indagini - TgrRaiToscana : Una persona fermata per l'omicidio di Annamaria Burrini, l'81enne trovata morta martedì sera nella sua casa di Sien… - TgrRaiToscana : E' stata fermata una persona sospettata dell'omicidio di Annamaria Burrini, l'81enne trovata morta martedì sera nel… - lm6sei : RT @GazzettadiSiena: Sono serrate le indagini per chiarire come sia stata uccisa Annamaria Burrini. Sotto la lente di ingrandimento gli inq… -