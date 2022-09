Alfonso Signorini la sbugiarda, ha inventato tutto | “Non la conosco”: flirt fasullo (Di giovedì 29 settembre 2022) Il conduttore del GF Vip tira fuori la verità: la gieffina messa all’angolo, Alfonso Signorini ha ormai trovato le fonti Alfonso Signorini (Twitter)Parliamo di una gieffina che nella sua clip di presentazione aveva fatto il nome del noto imprenditore Flavio Briatore. Per chi non l’avesse capito si tratta proprio di Giaele De Donà. La concorrente aveva raccontato ad Alfonso Signorini con il suo clip di presentazione di essere diventata nota nel mondo dello spettacolo anche per una breve frequentazione con l’imprenditore ex di Elisabetta Gregoraci. “Mi definisco una donna libera anche se sono sposata, sono stata al centro anche di qualche gossip tipo quello con Flavio Briatore e sono stata paragonata anche ad Elisabetta Gregoraci, ma per favore, dai, mi potevano solo pulire le scarpe!” ... Leggi su direttanews (Di giovedì 29 settembre 2022) Il conduttore del GF Vip tira fuori la verità: la gieffina messa all’angolo,ha ormai trovato le fonti(Twitter)Parliamo di una gieffina che nella sua clip di presentazione aveva fatto il nome del noto imprenditore Flavio Briatore. Per chi non l’avesse capito si tratta proprio di Giaele De Donà. La concorrente aveva raccontato adcon il suo clip di presentazione di essere diventata nota nel mondo dello spettacolo anche per una breve frequentazione con l’imprenditore ex di Elisabetta Gregoraci. “Mi definisco una donna libera anche se sono sposata, sono stata al centro anche di qualche gossip tipo quello con Flavio Briatore e sono stata paragonata anche ad Elisabetta Gregoraci, ma per favore, dai, mi potevano solo pulire le scarpe!” ...

