(Di giovedì 29 settembre 2022) La scorsa notte è andata in onda su TBS lasettimanale di, con lo show che includeva incontri molto interessanti e anche il tanto atteso promo di Saraya, ha fatto registrare un totale di 990.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.34. Sotto il milione Dopo diverse settimane stabilmente sopra il milione di spettatori,torna a fare registrare un dato al di sotto del milione, piazzandosi inoltre al 9° posto della classifica dei 150 show via cavo più visti della serata. AEWlast night on TBS (8-10pm):990,000 viewersP18-49 rating: 0.34#9 cable original in P18-49 pic.twitter.com/LZTIGO8yt8— Brandon Thurston (@BrandonThurston) September 29, 2022

Zona_Wrestling : AEW: Nonostante una buona puntata, calano gli ascolti di Dynamite -

The Shield Of Wrestling

non fosse presente in TV, la Ring of Honor riuscì ad ampliare la sua fetta di pubblico ... atleti sotto contratto con la. Al momento i principali campioni, tra cui Samoa Joe e Jonathan ...la tenacia di Yuta, ormai da mesi mattatore in, a vincere è stato il team di Jericho grazie alla patentata Judas Effect ai danni di Umino. Winner Takes All : ROH World Tag Team ... Saraya: dettagli sul contratto con la AEW La scorsa notte è andata in onda su TBS la puntata settimanale di Dynamite, con lo show che includeva incontri molto interessanti e anche il tanto atteso promo di Saraya, ha fatto registrare un totale ...Qualcuno direbbe che ci siamo di nuovo, che stiamo vivendo dei flashback che ci riportano alla primavera del 2021, che forse non abbiamo mai lasciato quel momento e siamo bloccati in un loop che non h ...