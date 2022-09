“Adriana Volpe al GF Vip 7”: perché torna nel reality (Di giovedì 29 settembre 2022) Il GF Vip 7 è pronto a tornare il 29 settembre con una puntata che si preannuncia a dir poco speciale. Nelle ultime ore, infatti, è stata diffusa una indiscrezione: il ritorno di Adriana Volpe, che è stata scartata come opinionista per la settima edizione. Il conduttore Alfonso Signorini le aveva proposto di entrare nella Casa in qualità di concorrente, ma non c’è stato nulla da fare. Indubbiamente, ha un ruolo speciale, e non è quello di commentare la puntata. Il ritorno di Adriana Volpe al GF Vip 7 L’esclusione di Adriana Volpe come opinionista del GF Vip 7 non è piaciuta ai più: gli spettatori, infatti, hanno apprezzato in particolar modo la sua autenticità e spontaneità, due caratteristiche che le hanno permesso di brillare e che hanno spesso “oscurato” la sua ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022) Il GF Vip 7 è pronto are il 29 settembre con una puntata che si preannuncia a dir poco speciale. Nelle ultime ore, infatti, è stata diffusa una indiscrezione: il ritorno di, che è stata scartata come opinionista per la settima edizione. Il conduttore Alfonso Signorini le aveva proposto di entrare nella Casa in qualità di concorrente, ma non c’è stato nulla da fare. Indubbiamente, ha un ruolo speciale, e non è quello di commentare la puntata. Il ritorno dial GF Vip 7 L’esclusione dicome opinionista del GF Vip 7 non è piaciuta ai più: gli spettatori, infatti, hanno apprezzato in particolar modo la sua autenticità e spontaneità, due caratteristiche che le hanno permesso di brillare e che hanno spesso “oscurato” la sua ...

