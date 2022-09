A soli quattro mesi dal verdetto e con appelli lanciati da ambo le parti (Di giovedì 29 settembre 2022) A quasi quattro mesi dal verdetto in merito al processo per diffamazione intentato Johnny Depp contro l’ex Amber Heard, il servizio di streaming statunitense Tubi ha diffuso il trailer di Hot Take: The Depp/Heard Trial. Il film che ricostruisce i passaggi di questa guerra altamente pubblicizzata. Nel ruolo di Johnny Depp c’è Mark Hapka; Megan Davis interpreta Amber Heard; per quanto riguarda Elaine Bredehoft, l’avvocato di Heard, la scelta è caduta su Mary Carrig; mentre Melissa Marty è Camille Vasquez, la legare di Depp. Dirige Sara Lohman, già regista del film per la tv Secrets in the Woods. Leggi anche › Johnny Depp al processo per diffamazione contro Amber Heard: «Non ho mai picchiato una donna» Il primo sguardo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 settembre 2022) A quasidalin merito al processo per diffamazione intentato Johnny Depp contro l’ex Amber Heard, il servizio di streaming statunitense Tubi ha diffuso il trailer di Hot Take: The Depp/Heard Trial. Il film che ricostruisce i passaggi di questa guerra altamente pubblicizzata. Nel ruolo di Johnny Depp c’è Mark Hapka; Megan Davis interpreta Amber Heard; per quanto riguarda Elaine Bredehoft, l’avvocato di Heard, la scelta è caduta su Mary Carrig; mentre Melissa Marty è Camille Vasquez, la legare di Depp. Dirige Sara Lohman, già regista del film per la tv Secrets in the Woods. Leggi anche › Johnny Depp al processo per diffamazione contro Amber Heard: «Non ho mai picchiato una donna» Il primo sguardo ...

