WTA Parma 2022: altra vittoria sofferta per Sakkari, Kovinic sorprende Stephens

In attesa di Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto (che si sfideranno fra pochi minuti) e Matilde Paoletti contro la rumena Irina Begu, si sono svolti sei degli otto match validi per gli ottavi di finale del torneo WTA di Parma. altra partenza lenta per Maria Sakkari, capofila della competizione con il suo settimo posto nel ranking mondiale. Come nel debutto con l'ucraina Kateryna Baindl, l'ellenica lascia per strada il primo set contro l'olandese Arantxa Rus, per poi 'entrare in ritmo' ed imporre il proprio talento sul rettangolo di gioco. Per lei ora ci sarà la belga Maryna Zanevska, capace di un'altra facile vittoria: dopo Lucia Bronzetti, contro di lei cade anche l'ungherese Dalma Galfi. La sorpresa odierna è rappresentata dalla sconfitta di Sloane Stephens, numero 4 del seeding:

