Umberto Bossi fuori dal Parlamento, anzi no: “Errore del Viminale, entra alla Camera” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non si fermerà a 35 la striscia di anni consecutivi di Umberto Bossi in Parlamento: la notizia della sua esclusione, al termine dei complicati calcoli sui seggi, aveva fatto rapidamente il giro d’Italia nella giornata di martedì, quando Eligendo, il portale ufficiale del Viminale dedicato alle elezioni, non lo aveva inserito tra gli eletti al plurinominale alla Camera in Lombardia. Ma mercoledì l’incredibile correzione: il “Senatùr” risulta tra gli eletti nel collegio plurinominale di Varese. “Il ministero dell’Interno nell’attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso” ha commentato Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato che già lunedì era praticamente sicuro di ritrovare il suo posto anche nella nuova legislatura. “Non lo dico per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non si fermerà a 35 la striscia di anni consecutivi diin: la notizia della sua esclusione, al termine dei complicati calcoli sui seggi, aveva fatto rapidamente il giro d’Italia nella giornata di martedì, quando Eligendo, il portale ufficiale deldedicato alle elezioni, non lo aveva inserito tra gli eletti al plurinominalein Lombardia. Ma mercoledì l’incredibile correzione: il “Senatùr” risulta tra gli eletti nel collegio plurinominale di Varese. “Il ministero dell’Interno nell’attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso” ha commentato Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato che già lunedì era praticamente sicuro di ritrovare il suo posto anche nella nuova legislatura. “Non lo dico per ...

