Ultime Notizie Roma del 28-09-2022 ore 09:10 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio senza precedenti fughe di gas contemporanei su tre linee offshore tanto interessante gasdotto Nord stream 1 e 2 è impossibile in questo momento spinare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ripristino dell’infrastruttura comunica l’operazione della rete avvistate dall’esercito Danese perdite nel Mar Baltico e sismologi svedesi ritengono che le due esplosioni avvenute ieri nell’aria sono molto probabilmente dovuti ha detto Nazioni Mosca accusata probabilmente di sabotaggio La Commissione Europea precisa non c’è alcun impatto sulla sicurezza Avola il prezzo del gas ad Amsterdam e dopo i risultati elettorali a vecchia guardia attacca Salvini Bossi fuori Dopo 35 anni dice non devo candidarmi pensa come maroni che sia ora di cambiare critico anche i castelli Ma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio senza precedenti fughe di gas contemporanei su tre linee offshore tanto interessante gasdotto Nord stream 1 e 2 è impossibile in questo momento spinare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ripristino dell’infrastruttura comunica l’operazione della rete avvistate dall’esercito Danese perdite nel Mar Baltico e sismologi svedesi ritengono che le due esplosioni avvenute ieri nell’aria sono molto probabilmente dovuti ha detto Nazioni Mosca accusata probabilmente di sabotaggio La Commissione Europea precisa non c’è alcun impatto sulla sicurezza Avola il prezzo del gas ad Amsterdam e dopo i risultati elettorali a vecchia guardia attacca Salvini Bossi fuori Dopo 35 anni dice non devo candidarmi pensa come maroni che sia ora di cambiare critico anche i castelli Ma ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Frontex, 66mila russi entrati in #Ue in una settimana. ?? #Putin a #Erdogan: «Pronti a… - infoitinterno : Elezioni 2022, le ultime notizie - MetalHe69092042 : ?? ULTIME NOTIZIE: gli addetti ai lavori della Casa Bianca trapelano che il presidente Biden ha deciso di incolpare… -