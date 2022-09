Traffico Roma del 28-09-2022 ore 18:00 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti con code a tratti a partire dalla Cassia bis Veientana fino allo svincolo La Rustica stessa situazione nella zona sud della raccordo dove in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino sino alla Tuscolana ancora disagi sul tratto Urbano della Roma L’Aquila penalizzato da un incidente avvenuto all’altezza di via Filippo Fiorentini Ci sono code dalla tangenziale in direzione della raccordo ripercussione difficoltà sulla stessa tangenziale con il Traffico congestionato a partire da viale Castrense e ci sono cose anche verso San Giovanni tra Corso Francia e l’Austria e dall’uscita Porta Maggiore Scalo San Lorenzo sino a viale Castrense la polizia locale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti con code a tratti a partire dalla Cassia bis Veientana fino allo svincolo La Rustica stessa situazione nella zona sud della raccordo dove in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana ancora disagi sul tratto Urbano dellaL’Aquila penalizzato da un incidente avvenuto all’altezza di via Filippo Fiorentini Ci sono code dalla tangenziale in direzione della raccordo ripercussione difficoltà sulla stessa tangenziale con ilcongestionato a partire da viale Castrense e ci sono cose anche verso San Giovanni tra Corso Francia e l’Austria e dall’uscita Porta Maggiore Scalo San Lorenzo sino a viale Castrense la polizia locale ...

