(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ruggero Gargano esibisce una certa saggezza, un sapere che ha formato lungo una vita difficile, fatta di sofferenze e stenti; una saggezza un po’ retrograda che guarda con sospetto la scienza e la tecnologia, che non sopporta il confronto e si bea della propria solipsistica indipendenza. Ruggero Gargano, il protagonista di di Mauro Maraschi, suscita nel lettore un misto di interesse e pietà, un fascino che presto diventa compassione. Consegnate all’attenzione di un ascoltatore paziente in un sanatorio di Castorp, una comune salutista che offre vitto e alloggio in cambio di forza lavoro, le sue parole dimostrano un greve impegno ad accumulare certezze e, in fin dei conti, perfino verità sul mondo, sulla vita, sulle relazioni; ma Gargano è un brontolone, un cospirazionista, un negazionista, un revisionista che di quella saggezza in nuce ha fatto motivo di insoddisfazione perenne, ...

