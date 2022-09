Rampelli: dal Pd un messaggio anti-italiano su di noi. Dal Pnrr all’aborto, le risposte alla falsa narrazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli chiarisce ruolo e progettualità del governo che sta per formarsi e dei rapporti interni al centrodestra e con l’opposizione. Così come quello che sarà l’approccio con cancellerie e osservatori stranieri. Ribadendo, in un’intervista a La Stampa in edicola oggi, quanto detto ancora ieri nello studio di Uno Mattina. E lo fa smantellando, uno ad uno, etichette e allarmi lanciati dalla sinistra, in Italia e all’estero. «Ancora oggi la stampa internazionale ci cataloga come “estrema destra” (far right wing) o “destra dura” (hard right), spiega l’esponente di Fdi. Ma, aggiunge a stretto giro, «in Italia tutti sanno che noi non siamo né l’una né l’altra. E che è il Pd che ha divulgato questo messaggio anti italiano che potrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiochiarisce ruolo e progettualità del governo che sta per formarsi e dei rapporti interni al centrodestra e con l’opposizione. Così come quello che sarà l’approccio con cancellerie e osservatori stranieri. Ribadendo, in un’intervista a La Stampa in edicola oggi, quanto detto ancora ieri nello studio di Uno Mattina. E lo fa smantellando, uno ad uno, etichette ermi lanciati dsinistra, in Italia e all’estero. «Ancora oggi la stampa internazionale ci cataloga come “estrema destra” (far right wing) o “destra dura” (hard right), spiega l’esponente di Fdi. Ma, aggiunge a stretto giro, «in Italia tutti sanno che noi non siamo né l’una né l’altra. E che è il Pd che ha divulgato questoche potrebbe ...

SecolodItalia1 : Rampelli: dal Pd un messaggio anti-italiano su di noi. Dal Pnrr all’aborto, le risposte alla falsa narrazione… - GiusTW : Già inizio a ridere Per cronaca, Rampelli si è guardato bene dal candidarsi a Roma per manifesta incapacità - a_armaroli : RT @falitalia: @a_armaroli @DavideForesti82 @DonatoRobilotta Già in campagna elettorale #Meloni e #Rampelli, vice di #FdI, hanno ripetuto i… - falitalia : @a_armaroli @DavideForesti82 @DonatoRobilotta Già in campagna elettorale #Meloni e #Rampelli, vice di #FdI, hanno r… - Euro_comunica : Fabio Rampelli: «Questo risultato non cade dal cielo» -