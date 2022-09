Nord Stream, l’intrigo del gas complica ancora di più lo scenario (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Non poteva essere altrimenti. Sarà difficile provare le responsabilità per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream e il rimpallo andrà avanti per giorni. Chi esplicitamente e chi meno, gli occidentali ritengono probabile, se non certo, che i danni siano stati causati dalla Russia. A Mosca, si sostiene che la colpa non possa che essere degli Stati Uniti, con il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che allude a presunte dichiarazioni del presidente americano Joe Biden contro il gasdotto e bolla come ”abbastanza prevedibili e anche prevedibilmente stupide” le accuse ricevute. Non è solo un gioco delle parti. La posta in gioco è sempre più alta e l’intrigo del gas, arricchito da un colpo di scena che sembra aggiungere un atto di terrorismo alla lunga lista di oscenità prodotte dalla guerra in Ucraina, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Non poteva essere altrimenti. Sarà difficile provare le responsabilità per il sabotaggio dei gasdottie il rimpallo andrà avanti per giorni. Chi esplicitamente e chi meno, gli occidentali ritengono probabile, se non certo, che i danni siano stati causati dalla Russia. A Mosca, si sostiene che la colpa non possa che essere degli Stati Uniti, con il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che allude a presunte dichiarazioni del presidente americano Joe Biden contro il gasdotto e bolla come ”abbastanza prevedibili e anche prevedibilmente stupide” le accuse ricevute. Non è solo un gioco delle parti. La posta in gioco è sempre più alta edel gas, arricchito da un colpo di scena che sembra aggiungere un atto di terrorismo alla lunga lista di oscenità prodotte dalla guerra in Ucraina, ...

