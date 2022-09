MotoGP | dichiarazione inattesa di Marc Marquez | grossa delusione per i tifosi

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 28 settembre 2022) In attesa del GP di Buriram arrivano le dichiarazioni che frenano subito gli entusiasmi dei fans,pessimista PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il ritorno diè stato come una valanga per la, come tutti si aspettavano il peso del campione ha influito sulle economie di gara viste fino ad Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.