anteprima24 : ** #Manfredi: 'Pericolo #Fascismo? Fuori luogo 80 anni dopo. Il #Pd ascolti i sindaci' ** - G_Manfredi : @RudiBressa Grazie!!! Aggiungerei solo che il termine #Rischio combina la probabilità di un evento sul territorio (… -

Il Sole 24 ORE

sui rapporti con il futuro governo di centrodestra sgombra il campo da ogni dubbio. 'Non è mai stato sul tavolo un eventualedel sistema democratico, una questione che non esiste. ...Unche sia lo stesso Conte (eletto a Milano) sia il presidente della Camera uscente , ... né al Senato); a Napoli il sindaco pd Gaetano, fautore del campo largo, fatti salvi gli ... Napoli, Anniversario 4 Giornate. Manfredi: "Fuori luogo parlare di pericolo fascista" - Il Sole 24 ORE A urne chiuse e a risultati sicuri con il campo progressista che vede il Pd arrancare a Napoli e il M5S invece replicare l'exploit del 2018, il sindaco Gaetano Manfredi tira fuori la sua ...I collinari superano un buon Asti con ampio margine, ma la prestazione dei ragazzi di Cisiano è da ammirare per la volontà di venire su un campo difficile come quello di Strada Andezeno per cercare di ...