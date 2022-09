Lombardia: Fontana incontra sindaci e stakeholder, 'a fianco di chi produce' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - A Monte Isola, tappa successiva del tour aree interne del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, si è tenuto l'incontro con i sindaci e gli stakeholder dei territori bresciani e bergamaschi. Presenti anche gli assessori regionali Davide Caparini, Lara Magoni, Fabio Rolfi e Claudia Terzi, oltre al sottosegretario Gabriele Barucco. "Un incontro utile con gli amministratori del territorio -spiega Fontana- che ci ha permesso di verificare la piena condivisione dei progetti inseriti nella strategia delle 'aree interne', una risposta concreta e tempestiva alle richieste dei sindaci e dei cittadini che animano le comunità presenti sul lago Sebino". "Siamo consapevoli che -aggiunge- dopo aver affrontato la crisi economica provocata dalla pandemia, ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - A Monte Isola, tappa successiva del tour aree interne del presidente di RegioneAttilio, si è tenuto l'incontro con ie glidei territori bresciani e bergamaschi. Presenti anche gli assessori regionali Davide Caparini, Lara Magoni, Fabio Rolfi e Claudia Terzi, oltre al sottosegretario Gabriele Barucco. "Un incontro utile con gli amministratori del territorio -spiega- che ci ha permesso di verificare la piena condivisione dei progetti inseriti nella strategia delle 'aree interne', una risposta concreta e tempestiva alle richieste deie dei cittadini che animano le comunità presenti sul lago Sebino". "Siamo consapevoli che -aggiunge- dopo aver affrontato la crisi economica provocata dalla pandemia, ora ...

