Juve | c'è Ndicka nel mirino per giugno Ma a gennaio

BaridonMarco : QUI I DETTAGLI E L'IDENTIKIT ?? - junews24com : Ndicka Juve: chi è il nuovo nome per la difesa e cosa può succedere a gennaio - - ZonaBianconeri : RT @ValePedrinii: Evan #Ndicka Centrale di difesa mancino, 1.93, sa segnare, ottimo prospetto e soprattutto in scadenza. Sicuramente è da p… - ValePedrinii : Evan #Ndicka Centrale di difesa mancino, 1.93, sa segnare, ottimo prospetto e soprattutto in scadenza. Sicuramente… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Nasce la nuova #Juve di #Conte con il 3-4-3 offensivo: gia' scelti 3 super colpi da URLO! LA FORMAZIONE ??? https://t.… -

Ora, ecco un altro nome che riscuote un discreto apprezzamento: Evan, transalpino classe 1999 in forza all'Eintracht Francoforte già accostato al Milan in estate. La, che ha ottimi ...Consapevolezza, che impedisce di affrettare i tempi e di fare il passo più lungo della gamba. Evanora si sente pronto, ora sa di esserlo. Il francese classe 1999 che dal 2018 è in forza all'Eintracht di Francoforte, ha sempre avuto le idee chiare in tal senso. Al punto che nell'estate del ...Ndicka Juve: chi è il nuovo nome per la difesa bianconera e cosa può succedere a gennaio per il centrale dell'Eintracht Francoforte.Calciomercato Juventus, Ndicka obiettivo per gennaio La Juventus monitora il mercato per gennaio: i bianconeri hanno messo gli occhi su Evan Ndicka dell'Eintracht Francoforte. Come riporta La Gazzetta ...