Iran, dilagano le proteste: decine di morti e migliaia di arresti (Di mercoledì 28 settembre 2022) In Iran non si fermano le proteste di piazza contro l’obbligo del velo islamico per le donne e la morte di Mahsa Amini, 22 anni. La giovane ha perso la vita lo scorso 16 settembre, 3 giorni dopo l’arresto da parte della cosiddetta polizia morale che l’aveva bloccata accusandola di non indossare correttamente lo hijhab. Quasi 3mila persone sono finite agli arresti a Teheran in oltre 10 giorni di proteste. Lo rende noto la testata giornalistica online IranWire, che cita fonti tra le famiglie delle persone arrestate. Secondo i familiari, i prigionieri si trovano in varie carceri della capitale Iraniana ma anche in altri edifici. Secondo l’agenzia di stampa statale Irna, 12 persone sono finite in manette il 27 settembre. Le Guardie della rivoluzione le hanno arrestate nella provincia di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 settembre 2022) Innon si fermano ledi piazza contro l’obbligo del velo islamico per le donne e la morte di Mahsa Amini, 22 anni. La giovane ha perso la vita lo scorso 16 settembre, 3 giorni dopo l’arresto da parte della cosiddetta polizia morale che l’aveva bloccata accusandola di non indossare correttamente lo hijhab. Quasi 3mila persone sono finite aglia Teheran in oltre 10 giorni di. Lo rende noto la testata giornalistica onlineWire, che cita fonti tra le famiglie delle persone arrestate. Secondo i familiari, i prigionieri si trovano in varie carceri della capitaleiana ma anche in altri edifici. Secondo l’agenzia di stampa statale Irna, 12 persone sono finite in manette il 27 settembre. Le Guardie della rivoluzione le hanno arrestate nella provincia di ...

