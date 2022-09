Inter, Skriniar: “Errori difensivi? Problema da superare tutti insieme” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Non è che la squadra o il mister dà colpa ai difensori, abbiamo preso le critiche in maniera globale perché è tutta la squadra che difende e lo stesso vale per la fase offensiva”. Lo ha detto il difensore dell’Inter Milan Skriniar in merito alle difficoltà in questo inizio di stagione del reparto arretrato della squadra di Simone Inzaghi. “Abbiamo parlato tutti insieme di questa cosa, ma noi sappiamo come difensori che possiamo e dobbiamo fare meglio rispetto a quello che stiamo facendo da inizio campionato”, aggiunge il 27enne slovacco a Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Non è che la squadra o il mister dà colpa ai difensori, abbiamo preso le critiche in maniera globale perché è tutta la squadra che difende e lo stesso vale per la fase offensiva”. Lo ha detto il difensore dell’Milanin merito alle difficoltà in questo inizio di stagione del reparto arretrato della squadra di Simone Inzaghi. “Abbiamo parlatodi questa cosa, ma noi sappiamo come difensori che possiamo e dobbiamo fare meglio rispetto a quello che stiamo facendo da inizio campionato”, aggiunge il 27enne slovacco a Dazn. SportFace.

