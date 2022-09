Inter-Roma: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sabato alle ore 18 allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena il big match dell’ottava giornata di Serie A tra Inter e Roma. I nerazzurri, dopo la batosta di Udine, intendono tornar a macinare punti. Per farlo dovranno battere il loro grande ex Josè Mourinho, oggi alla guida della Roma. Inter-Roma: le scelte degli allenatori Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic, al suo posto pronto uno tra Asslani e Mkhytarian. Chalanoglu e Barella sono inamovibili mentre sugli esterni scalpitano Dimarco e Dumfries. In avanti il tandem Lautaro-Dzeko. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Mourinho risponde con la migliroe formazione possibile. Spiccano davanti Pellegrini, Zaniolo, Abraham e Dybala ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sabato alle ore 18 allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena il big match dell’ottava giornata di Serie A tra. I nerazzurri, dopo la batosta di Udine, intendono tornar a macinare punti. Per farlo dovranno battere il loro grande ex Josè Mourinho, oggi alla guida della: le scelte degli allenatori Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic, al suo posto pronto uno tra Asslani e Mkhytarian. Chalanoglu e Barella sono inamovibili mentre sugli esterni scalpitano Dimarco e Dumfries. In avanti il tandem Lautaro-Dzeko.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Mourinho risponde con la migliroe formazione possibile. Spiccano davanti Pellegrini, Zaniolo, Abraham e Dybala ...

