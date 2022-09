Il cugino di Mahsa Amini: “Uccisa con un bastone” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mahsa Amini, che lui chiama Zina, "era in visita a Teheran con la sua famiglia quando ha incontrato la famosa polizia morale ed è morta dopo essere stata colpita alla testa da un bastone": ad affermarlo in un'intervista ad Afp è il cugino Erfan Salih, secondo il quale la morte della 22enne di origini curde, in seguito al suo arresto perché non indossava correttamente l'hijab, "ha aperto le porte alla rabbia del popolo". "Com'è avvenuto l'incidente? Zina (Mahsa Amini) era stata accettata all'Università di Ourmia, era stata scelta per iniziare l'università. Sono andati a Ourmia con la famiglia per sistemare le procedure di ammissione all'Università e perché alcuni dei nostri parenti vivono a Teheran, è andata a Teheran con la mamma, il padre e il fratello", ha spiegato."In strada c'è la ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022), che lui chiama Zina, "era in visita a Teheran con la sua famiglia quando ha incontrato la famosa polizia morale ed è morta dopo essere stata colpita alla testa da un": ad affermarlo in un'intervista ad Afp è ilErfan Salih, secondo il quale la morte della 22enne di origini curde, in seguito al suo arresto perché non indossava correttamente l'hijab, "ha aperto le porte alla rabbia del popolo". "Com'è avvenuto l'incidente? Zina () era stata accettata all'Università di Ourmia, era stata scelta per iniziare l'università. Sono andati a Ourmia con la famiglia per sistemare le procedure di ammissione all'Università e perché alcuni dei nostri parenti vivono a Teheran, è andata a Teheran con la mamma, il padre e il fratello", ha spiegato."In strada c'è la ...

