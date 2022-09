Il 38% della popolazione è in sovrappeso al rientro dalle ferie (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA – È la «post-vacation blues», già conosciuta come sindrome da rientro, un disturbo con cui la maggior parte degli italiani hanno a che fare al ritorno dalle ferie. A metterlo in evidenza è Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo. In base ad un sondaggio realizzato questo mese dal tour operator romano su un campione di 1.000 uomini e 1.000 donne di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, il 52% degli italiani si ritrovano ad affrontare lo stress da rientro dalle vacanze, una risposta psico-fisiologica al ritorno alla propria quotidianità, fatta di responsabilità, impegni e doveri, che si sostituisce a ritmi, luoghi ed attività gratificanti dei periodi di vacanza. «Ritornare alla routine quotidiana, agli impegni familiari, al lavoro o allo studio e via dicendo si ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA – È la «post-vacation blues», già conosciuta come sindrome da, un disturbo con cui la maggior parte degli italiani hanno a che fare al ritorno. A metterlo in evidenza è Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo. In base ad un sondaggio realizzato questo mese dal tour operator romano su un campione di 1.000 uomini e 1.000 donne di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, il 52% degli italiani si ritrovano ad affrontare lo stress davacanze, una risposta psico-fisiologica al ritorno alla propria quotidianità, fatta di responsabilità, impegni e doveri, che si sostituisce a ritmi, luoghi ed attività gratificanti dei periodi di vacanza. «Ritornare alla routine quotidiana, agli impegni familiari, al lavoro o allo studio e via dicendo si ...

RadioAirplay_it : ??#StaiBeneSuTutto di @StrangisLuigi è la 2° più ALTA nuova entrata della settimana (Week 38.2022) •#38 #airplay… - myrtamerlino : L'affluenza al 64% Nel 2018 73,78% Nel 2001 81,38% Il dato più basso della storia, un dato che deve far rifletter… - Lopinionista : Il 38% della popolazione è in sovrappeso al rientro dalle ferie - superdariobros : 28 settembre 1984 ~ 38 anni fa usciva nelle sale italiane non un film, ma IL FILM. Quello che a detta di molti rest… - porcobioo : RT @DoctorM77: Pensate la tristezza che dovete provare nel godere vedendo uno dei più grandi atleti della storia dello sport che alla sogli… -