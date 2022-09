Gf Vip 7, Wilma Goich si commuove ricordando la figlia scomparsa: “Mi manca essere chiamata mamma” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Wilma Goich è sicuramente una rivelazione di questo nuovo Grande Fratello Vip 7. La donna porta con sé una grandissima perdita: la morte di sua figlia scomparsa a soli 49 anni nel 2020. La sua unica figlia che le ha lasciato l’amore di un nipote con la quale Wilma ha sempre vissuto e vive tutt’ora. L Proprio pochi istanti fa, la vippona, in compagnia di Charlie Gnocchi e Marco Bellavia ha raccontato di quanto le venga difficile parlare della scomparsa di sua figlia e di questo dolore immenso, senza abbandonarsi alle lacrime. Ma, oltre alla mancanza della figlia, quello che più manca a Wilma sono le piccole abitudini quotidiane che aveva insieme a lei e soprattutto il fatto di sentirsi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 settembre 2022)è sicuramente una rivelazione di questo nuovo Grande Fratello Vip 7. La donna porta con sé una grandissima perdita: la morte di suaa soli 49 anni nel 2020. La sua unicache le ha lasciato l’amore di un nipote con la qualeha sempre vissuto e vive tutt’ora. L Proprio pochi istanti fa, la vippona, in compagnia di Charlie Gnocchi e Marco Bellavia ha raccontato di quanto le venga difficile parlare delladi suae di questo dolore immenso, senza abbandonarsi alle lacrime. Ma, oltre allanza della, quello che piùsono le piccole abitudini quotidiane che aveva insieme a lei e soprattutto il fatto di sentirsi ...

